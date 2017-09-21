أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

هندي قتل ابنته 13 عام وأحرق جثتها لسبب تافه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

هندي قتل ابنته 13 عام وأحرق جثتها لسبب تافه

12:59 م الخميس 21 سبتمبر 2017

هندي قتل ابنته 13 عام وأحرق جثتها لسبب تافه

هندي قتل ابنته 13 عام وأحرق جثتها لسبب تافه

مصراوي-

قتل هندي ابنته، ثم أحرق جثتها في جريمة شرف غريبة من نوعها، بمنطقة نالغوندا بولاية تيلانجانا الهندية.

وذكر موقع سكاي نيوز عربية أن  السلطات الهندية اعتقدت  في البداية أن راديكا (13 عاما) انتحرت، لكن الطب الشرعي كشف عن علامات محتملة تشير إلى واقعة الخنق.

ورصد والدا الفتاة ابنتهما بينما تتحدث إلى صبي في مدرستها مرات عدة، وقالت لهم راديكا أن ذلك كان حديثا عاديا، لكن والدها استشاط غضبا وهاجمها، وفق ما نقلت "إندبندنت".

وذكر تقرير للشرطة أن الرجل وهو عامل زراعي، حطم رأس ابنته بدفعها إلى الجدار أثناء الهجوم.

وقال ضابط في الشرطة إن الرجل وزوجته اعترفا بقتل الفتاة "لأن حديثها للصبي سيفسد سمعة عائلتها في القرية".

وأضاف الضابط "لقد أصيبا بالتوتر بعدما أدركا أن ابنتهما ماتت، وخافا من أن يتم القبض عليهما، فأغرقوا جسدها بالكيروسين وأحرقوه، ليظهر الأمر وكأنه انتحارا، ثم تقدموا بعد ذلك بشكوى إلى الشرطة تفيد بأن "الفتاة قد انتحرت بسبب الاكتئاب".

 

إعلان

إعلان

e49103e4ab.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج

بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج

محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات

محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات

بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي

بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي