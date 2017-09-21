​الصحة: ضخ 28 ألف حقنة "RH" للحوامل بجميع المحافظات

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، حصول الشركة المصرية لخدمات نقل الدم بفاكسيرا، على شهادة الأيزو "ISO رقم 2008/901 " في الجودة، وذلك في إطار الجهود التي تبذل في تطوير وتحسين الأداء في جميع القطاعات.

أوضحت الدكتورة منال نور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم بفاكسيرا، أن الحصول على شهادة الـISO يشمل كامل قطاعات الشركة من بنوك الدم والمعامل والشئون المالية والقانونية والإدارية والإدارة العليا، في تطبيق المعايير العالمية للجودة، وذلك لسعي الشركة الدائم لتقديم أفضل ما لديها للعميل.

وعلى الجانب الأخر، أشارت "نور" انه لا يوجد أي معاناة للمرضى في الحصول على أدوية مشتقات الدم وخصوصاً حقن ال"Anti RH"حاليًا، حيث يوجد مخزون استراتيجي لمشتقات الدم يكفي احتياجات البلاد لـ3 أشهر قادمة.

وأضافت أنه تتوافر 10 آلاف حقنة "Anti RH" بمخازن فاكسيرا بخلاف الموزعة على جميع محافظات الجمهورية بالإضافة إلى 18 الف حقنة كمخزون استراتيجي بالتموين الطبي، لافتةً الى أنه تم تشديد اجراءات الصرف لضمان وصول المنتج لمستحقيه، ولتفادي وجود فجوة بين الاستيراد والتصدير، مشيرة الى تنظيم صرف الحقنة والذي يتوجب تقديم نتائج تحاليل تفيد أن R H للأم سالب وللزوج موجب بجانب اخطار الولادة أو شهادة ميلاد الطفل وقسيمة الزواج وذلك بالنسبة للصرف النقدي، أما الصرف عن طريق قرارات نفقة الدولة فيكتفي بصورة من بطاقات الزوجين وإخطار الولادة وذلك بالنسبة لحالة الامهات بعد الولادة، أما بالنسبة لحالة السيدات الحوامل فيتم تقديم تقرير طبي معتمد ومختوم من الطبيب المعالج ومدير المستشفى التي أدخلت إليها الحامل وهي في حالة نزيف أو إجهاض بجانب نتائج تحاليل تفيد أن R H للام سالب وللزوج موجب، وذلك بالإضافة إلى قسيمة الزواج والرقم القومي للزوجين.

وأشارت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات نقل الدم بفاكسيرا، إلى أنه يتم صرف مستحضرات مضادات الآر إتش "Anti R H" من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" أو من خلال مراكز الدم الاقليمية "بنك الدم السويسري" التابعة لوزارة الصحة والسكان بالمحافظات.