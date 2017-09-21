عميد هندسة القاهرة: سيطرنا على حريق بالكلية بسبب ماس كهربائي

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور السيد تاج الدين، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إنه تمت السيطرة على الحريق الذي شب بأحد الغرف في أحد مباني الكلية، مؤكدًا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه نتيجة ماس كهربائي، ولم تنتج عنه إصابات.

وأضاف تاج الدين لمصراوي، أن أفراد الأمن بالكلية شاهدوا تصاعد الدخان من إحدى الغرف في الساعة 7 صباحًا، فهرعوا على الفور لإطفائه، وأخطروا الحماية المدنية بالجيزة بالحادث.

وتابع: "أفراد الأمن سيطروا على الحريق ورجال الإطفاء أكدوا على الإجراءات التي قام بها أفراد الأمن في إطفاء الحريق"، مشيرًا إلى أنه وصل إلى الكلية مع أمين الجامعة وقيادات الكلية لتفقد الحالة وتواصل معه رئيس الجامعة الدكتور محمد الخشت للتأكيد على إجراءات السيطرة على الحريق.

وأشار إلى أن اليوم إجازة رسمية بالكلية ولا يوجد طلاب بها، بمناسبة العام الهجري الجديد.

كان حريق محدود بكلية الهندسة جامعة القاهرة، اندلع اليوم الخميس، دون وقوع إصابات، حيث تلقت

غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة من كلية الهندسة.

ولفتت إلى أنه تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي الحجرات.