قرار بحظر نقل اللحم "البتلو" أقل من 130 كيلو خارج الفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

قرر الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، تعديل القرار رقم "421" الخاص بحظر نقل "البتلو" خارج المحافظة، ليشمل حظر نقل البتلو أقل من 130 كيلو خارج المحافظة، وضرورة تسليم المضبوطات من "البتلو" إلى الإصلاح الزراعي أو مزارع كلية الزراعة بالفيوم أو القطاع الخاص.

وشمل القرار على أن يكون سعر الكيلو لحم البتلو الحي 40 جنيهًا، بحيث يتم خصم 20% من إجمالي المبلغ للجهة التي قامت بالضبط، وتسليم باقي المبلغ لصاحب "البتلو" المضبوط.

وشمل القرار قيام الجهة التي تسلمت الحيوانات ورعايتها والانفاق عليها مدة 60 يومًا، حتى يتم بيعها في المزاد وتقسم الأرباح بنسبة 70% للجهة المستلمة والباقي لصندوق الخدمات بالمحافظة.