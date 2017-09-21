بالصور.. لقاءات واجتماعات مكثفة لإصلاح المنظومة الصحية بأسيوط

أسيوط – أسامة صديق:

ترأس الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، عدد من اللقاءات والاجتماعات مع أعضاء المكتب الفني ومسئولي العلاقات العامة ومديري بعض المستشفيات ونواب المديرين وأخصائيات التمريض.

وقال المعتصم بالله السيوطي، المستشار الإعلامي للقطاع الصحي، إن هناك رغبة كبير في إحداث طفرة صحية خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمة الصحية لكافة المنشآت، وأن أي إهمال أو تقصير سوف يقابل بالنقل وليس بالجزاء أو الخصم.

وأسفرت الاجتماعات عن عدة نقاط أهمها ضرورة توفير صيدلية طوارئ باستقبال كل مستشفى، وتوفير أدوية الطوارئ والمستلزمات والأمصال والطعوم، وتوزيع المهام والمسئوليات على كل موظف حسب مقتضيات العمل الوظيفي ومعاقبة أي موظف في حالة الإهمال أو التقصير.

كما تم الاتفاق على منح مهلة لمدة أسبوعين لتلافي السلبيات وما تم تناوله في الاجتماعات، ومتابعة مستمرة من جانب قيادات المديرية وأعضاء المكتب الفني في مختلف الأوقات تجوب المستشفيات، وتكليف بعض أعضاء المكتب الفني لمتابعة الأعمال والمرور علي المستشفيات وإعداد تقارير بالمخالفات والإيجابيات.