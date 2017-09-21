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بالصور.. إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية ونهر النيل بسوهاج

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية ونهر النيل بسوهاج

01:00 م الخميس 21 سبتمبر 2017

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، عن إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية بناحية مركزي طهطا وجرجا.

وأوضح "عبدالمنعم" أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شنت حملة مكبرة لإزالة 6 حالات تعد واقعة على الأراضي الزراعية  بمساحة 4 قراريط و12 سهما.

كما شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة جرجا، حملة استهدفت التعديات الواقعة على نهر النيل، حيث تم استهداف 15 حالة تعد.

وشدد المحافظ، على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدي لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أي تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزارعية بشكل فوري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين وعدم التهاون مع أي مخالف.

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