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لهو الأطفال يشعل مشاجرة بين عائلتين بالعياط.. والأمن يضبط 8 أشخاص

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مصراوي Masrawy

لهو الأطفال يشعل مشاجرة بين عائلتين بالعياط.. والأمن يضبط 8 أشخاص

01:09 م الخميس 21 سبتمبر 2017

لهو الأطفال يشعل مشاجرة بين عائلتين بالعياط.. والأمن يضبط 8 أشخاص

كتب - محمد شعبان:

تسبب لهو الأطفال في نشوب مشاجرة بين عائلتين بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، مما أسفر عن إصابة شخصين.

تحريات المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث العياط، كشفت أن مشاجرة نشبت بين عائلتي "أبو خضر" و"وهدان" بقرية باجة الشيخ، أسفرت عن إصابة "هشام محمد 43 سنة، من عائلة أبو خضر بجرح قطعي بفروة الرأس، و"زيدان عنتر 33 سنة، من عائلة وهدان بجرح قطعي بفروة الرأس وقطع بأوتار اليد اليمنى، نُقل على إثرها إلى مستشفى بني سويف العام.

تمكنت قوة بقيادة العميد عبد الحميد أبو الخير، مأمور قسم العياط، من ضبط 8 أشخاص، وبحوزة أحدهم بندقية آلي، و5 طلقات.

تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة تحت إشراف اللواء محمود شوقي، مدير قطاع شرق الجيزة؛ لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين.

 

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