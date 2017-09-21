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ضبط صاحب مطبعة بتهمة تقليد العلامات التجارية بعين شمس

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مصراوي Masrawy

ضبط صاحب مطبعة بتهمة تقليد العلامات التجارية بعين شمس

01:07 م الخميس 21 سبتمبر 2017

ضبط صاحب مطبعة بتهمة تقليد العلامات التجارية بعين شمس

تعبيرية

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، من ضبط صاحب مطبعة لقيامه بتقليد العلامات التجارية الشهيرة بدون ترخيص.

وكان ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة قد شنوا حملة موسعة لفحص المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وأثناء ذلك تمكنوا من ضبط "أحمد.ق"، 28 سنة، صاحب مطبعة؛ لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بمطبعته، دون تكليف من مصلحة التسجيل التجاري بوزارة الصحة.

وبتفتيش المطبعة، عُثر بداخلها على 582 عبوة لمنتجات متنوعة مطبوع عليها علامات تجارية مقلدة، وبمواجهته اعترف بقيامه بتقليد العلامات التجارية بدون تكليف من الجهات المعنية، لصالح عملائه، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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