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ضبط 4 أطنان مستحضرات تجميل "مغشوشة" في العمرانية

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مصراوي Masrawy

ضبط 4 أطنان مستحضرات تجميل "مغشوشة" في العمرانية

01:02 م الخميس 21 سبتمبر 2017

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث بالجيزة، اليوم الخميس، مصنعا غير مرخص لإنتاج مستحضرات التجميل بمنطقة العمرانية.

وتمكنت المأمورية من ضبط 4 أطنان مواد "مغشوشة" معدة للبيع، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تبين أن مالك المصنع يقوم بتجميع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، وإعادة تعبئتها مستخدما علامات تجارية شهيرة.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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