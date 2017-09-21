ضبط 4 أطنان مستحضرات تجميل "مغشوشة" في العمرانية

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الخميس، مصنعا غير مرخص لإنتاج مستحضرات التجميل بمنطقة العمرانية.

وتمكنت المأمورية من ضبط 4 أطنان مواد "مغشوشة" معدة للبيع، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تبين أن مالك المصنع يقوم بتجميع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، وإعادة تعبئتها مستخدما علامات تجارية شهيرة.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.