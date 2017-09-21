جمهور الأهلي في «التتش».. 4 مشاهد مؤثرة و«العشق واحد»

التحرير

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خطفت جماهير الأهلي الأنظار نحوها، بعد حضورها الكبير لمران فريق الكرة، أمس الأربعاء، والذي شهد حضور حوالي ما يقرب من 5 آلاف مشجع انقسموا بين وجودهم في المدرجات أو داخل جدران القلعة الحمراء.

وجاء حضور الجمهور قبل سقر الفريق لتونس، لمواجهة نادي الترجي، في إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس الأوليمبي.

وشهد مران أمس صورة حضارية كاملة ومساندة قوية للعبي المارد الأحمر قبل موقعة رادس، ولم تكن هي الأولى لجماهير الأهلي بل ظهرت في العديد من المرات، يستعرضها «التحرير» كالتالي..

- موقعة الأهلي والزمالك موسم 2014/15

رغم فقدان الأمل في تتويج الأهلي بالدوري المصري، إلا أن جماهير الأحمر حرصت على دعم الفريق قبل مواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك، على ملعب برج العرب.

وحضر ما يقرب من 20 ألف مشجع في ملعب مختتار التتش ليقرر فتحي مبروك، المدير الفني للأحمر وقتها إلغاء المران.

- حضور جماهير الأهلي قبل موقعة النجم الساحلي..

حرصت جماهير الأهلي حضور مران فريق الكرة، من أجل مساندة فريقها قبل المواجهة الصعبة أمام النجم الساحلي التونسي، في الكونفدرالية الإفريقية موسم 2015.

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- موقعة حسم الدوري

بعد أن غاب لقب الدوري عن دولاب النادي الأهلي لمدة موسم واحد بعد 8 مرات متتالية، وكان بمثابة شئ غريب على جمهور المارد الأحمر، جاء موسم 2015/16، هو عودة الدرع مرة أخرى للقلعة الحمراء.

واحتشدت جماهير الأهلي في ملعب مختار التتش، بالجزيرة، قبل مواجهة الفريق أمام النادي الإسماعيلي، وألغى مارتن يول، المدير الفني للمارد الأحمر حينها، تدريبات الفريق الأول، على أن تقام في اليوم التالي على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

- المران الأول لبيسيرو

احتدشت جماهير الأهلي في ملعب مختتار التتش لحضور مران الفريق الأول تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأحمر آنذاك.

ونجح الأهلي قبلها بالتتويج بكأس السوبر المصري على حساب غريمه الزمالك بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أُقيمت على ملعب العين بالإمارات.

ورفعت جماهير الأهلي عدد من اللافتات داخل الملعب، كان أبرزها واحدة كُتب عليها "الفوز ببطولة واحدة فى الموسم خسارة مش مكسب للاهلى .. فوقوا ".