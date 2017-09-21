المقاصة يبحث عن الفوز أمام الإنتاج.. وإنبي يستدرج بتروجيت في الدوري

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كتب - عبد الرحمن مصطفى:

تستئأنف مباريات مسابقة الدوري الممتاز، اليوم الخميس، حيث ستقام 3 مباريات ضمن الجولة الثالثة من عمر المسابقة، على أن تستكمل باقي مباريات الجولة غدًا الجمعة.

وتفتتح الجولة الثالثة بمباراة فريق إنبي أمام بتروجت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في لقاء يقام تحت عنوان قمة "لأندية البترولية"، حيث يدخل إنبي المباراة وهو يمتلك في رصيده نقطة وحيدة، متساويًا مع بتروجت بنفس الرصيد، لا سيما وأن كل منهما خسر مباراة وتعادل في أخرى.

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المباراة الثانية ستقام بين فريقي سموحة والنصر، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، حيث يدخل الفريق السكندري المباراة وفي جعبته 4 نقاط تضعه في المركز السادس، بينما النصر يمتلك نقطة وحيدة جمعها من تعادل.

وتختتم مباريات اليوم، بمباراة الإنتاج الحربي أمام مصر المقاصة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، والتي يخلها الفريق الفيومي بحثًا عن تحقيق الفوز بعدما خسر في لقاء وتعادل في آخر ليمتلك نقطة وحيدة، بينما الإنتاج الحربي يمتلك نقطتين في المركز التاسع بالجدول.