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البورصة تربح 12.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع

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البورصة تربح 12.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع البورصة تربح 12.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع

التحرير

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حقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة أرباحا بقيمة 12.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليغلق عند 732.4 مليار جنيه، مقابل 719.6 مليار جنيه الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة إلى ارتفاع المؤشرات الرئيسية والثانوية بشكل جماعي.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إي جي إكس 30، أنشط ثلاثين شركة مقيدة، بنسبة 0.6% ليصل عند مستوى 13695.33 نقطة، وصعد مؤشر إي جي إكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.71 % ليصل عند 732.7 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا إي جي إكس 100 بنحو 2.41%، ليصل عند مستوى 1691.81 نقطة، وارتفع مؤشر البورصة متعدد الأوزان إي جي إكس 20 بنسبة 1.03% ليصل عند 12483.13 نقطة.

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وأضاف التقرير أن إجمالي التداولات انخفضت بقيمة 5 مليارات جنيه، وبلغت كمية التداول 1.703 مليار ورقة منفذة على 127 ألف عملية منفذة مقارنة بالأسبوع الماضي الذي سجل إجمالي تداول بقيمة 7.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 2.415 مليون ورقة منفذة على 153 ألف عملية.

وأشار التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين سجلت نحو 73.3%، وسجلت تعاملات الأجانب نحو 17.4%، بينما سجلت تعاملات العرب نحو9%.

وأضاف أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 0.52 مليون خلال الأسبوع الحالي، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 5.92 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 32.41% من المعاملات في البورصة، بينما استحوذ الأفراد على 67.59%، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 94.70 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات، و بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات خلال الأسبوع الحالي 66 مليون جنيه.

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التحرير

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