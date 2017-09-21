ضبط 7 أشخاص في مشاجرة على ملكية قطعة أرض بالطالبية
ضبط 7 أشخاص في مشاجرة على ملكية قطعة أرض بالطالبية
12:56 م الخميس 21 سبتمبر 2017
مشاجرة - ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
شهد شارع ترعة المريوطية مشاجرة بين 8 أشخاص؛ بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض فضاء بجوار محطة وقود توتال بمنطقة الطالبية.
التحريات الأولية أكدت أن عاطلين أحدهما عراقي الجنسية حضرا بسيارة ملاكي، ووقعت مشادة كلامية بينهما ومالك مطاعم بدولة الكويت ومحامِ وآخرين، تطورت إلى مشاجرة، تعدى كل منهما على الآخر بالضرب.
وأسفرت المشاجرة عن إصابة 3 أشخاص بجروح وكدمات بالجسم، وتلفيات بسيارتين، وتمكن ضباط المباحث من ضبط 7 من المشاركين بالمشاجرة، وبحوزة أحدهم طبنجة و12 طلقة، وسكين.
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