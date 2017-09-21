حكاية سيده قتلت زوجها بمساعدة عشيقها: شغلني في الملاهي والبارات

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، لغز العثور على جثة سائق، ملقاة بجانب الطريق في القطامية، وأن زوجته وعشيقها وراء ارتكاب الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بالعثور على جثة لذكر بها بعض الإصابات بطريق العين السخنة تجاه القاهرة، بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لسائق يدعى "محمد.ف"، 40 سنة، سائق، ومقيم ـ شبرا الخيمة ثان / قليوبية، مسجاه على ظهرها بجانب الطريق (يرتدي ملابسه كاملة) وبه إصابات عبارة عن "سحجات حول الرقبة، وجرح بالساعد الأيسر"، وبحوزته حافظة نقوده وأوراق إثبات شخصيته.

بسؤال خال المجني عليه؛ 51 سنة، تاجر خردوات، نفى علمه بملابسات وفاة نجل شقيقته، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة، توصلت تحرياته أن وراء ارتكاب الحادث كل من زوجة المجني عليه "منى.ا"، 39 سنة، ربة منزل، ومقيمة ـ بهتيم ـ شبرا الخيمة ثان، و"أحمد.ج"، 29 سنة، سائق، لارتباط زوجة المجني عليه بعلاقة غير شرعية مع الثاني وتوطدت العلاقة بينهما على إثر قيام المجني عليه بتشغيل زوجته بالملاهي والبارات الليلية وقيام المتهم الثاني لتوصيلها لأماكن العمل، واتفقا فيما بينهما على التخلص منه.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمان أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة.

وأقر المتهم الثاني بأنه نظرا لارتباطه بعلاقة غير شرعية بالمتهمة الأولى واتفاقهما على التخلص من المجني عليه؛ حيث استدراجاه بدعوى ارتكاب واقعة سرقة بالإكراه بالطريق الإقليمي، واستقلوا السيارة رقم "ص ع ب 153" ماركة هيونداي فيرنا "تاكسي" قيادته (ويعمل عليها كسائق) وأثناء سيرهم تظاهر بالإرهاق وطلب من المجني عليه قيادة السيارة وجلس في المقعد خلف السائق وتحين الفرصة وتأكد من خلو الطريق من المارة وقام بخنقه باستخدام قطعه قماش "فوطة" حتى تأكد من وفاته وتخلصا من الجثة بمكان العثور عليها، وفرا هاربان.

بمواجهة المتهمة الأولى بأقوال المتهم الثاني أيدتها، تم بإرشاد المتهم الثاني ضبط السيارة وبداخلها قطعة القماش المستخدمتان في ارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.