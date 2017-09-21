ضبط خادم سرق عملات نادرة من منزل مخدومته في الجمالية

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، عامل أثناء عرضه لكمية من العملات النادرة للبيع بثمن بخس، واعترف بسرقتها من منزل مخدومته.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، من أحد أصحاب المحلات بمنطقة الصاغة، مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض كمية من العملات القديمة والنادرة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

انتقل الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة، وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه "عبد الستار.ر"، 30 سنة، عامل، ومقيم ـ العجوزة / جيزة، وبحوزته "120" عمله روماني، و113 عملة سويسري، و205 عملة يوناني، و11 عملة مصرية قديمة".

بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتهم من داخل مسكن "إيناس.ف"، 58 سنة، مهندسة، بأسلوب المغافلة إبان عمله لديها كخادم.

باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وأضافت بعدم قيامها بتحرير محضر بواقعة السرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، للنيابة العامة التي تولت التحقيق.