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وصول شحنة بلوتونيوم لليابان في ظل مخاوف تتعلق بالانتشار النووي

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مصراوي Masrawy

وصول شحنة بلوتونيوم لليابان في ظل مخاوف تتعلق بالانتشار النووي

01:05 م الخميس 21 سبتمبر 2017

وصول شحنة بلوتونيوم لليابان في ظل مخاوف تتعلق بالانتشار النووي

ارشيفية

طوكيو- (د ب أ):

وصلت شحنة بلوتونيوم تم إعادة معالجتها في فرنسا لمحطة طاقة نووية في اليابان اليوم، الخميس، على الرغم من المخاوف المتزايدة حول تخزينها واستخدامها لتوليد الطاقة الذرية.

وقالت شركة كانساي إليكتريك باور إنها تلقت وقودا يتألف من اكسيدات مختلطة، يحتوى على يورانيوم وبلوتونيوم لاستخدامه في المفاعل رقم 4 في محطة تاكاهاما للطاقة النووية، أحد المفاعلات الخمسة التي تم إعادة تشغيلها.

ويشار إلى أنه كان قد تم إغلاق المفاعلين 3 و 4 في ساحل بحر اليابان في مارس 2016 بسبب مشاكل تتعلق بالسلامة بعد صدور أمر قضائي.

ولكن محكمة أوساكا العليا ألغت حكم المحكمة الأقل درجة في مارس الماضي، مما مكن الشركة من إعادة تشغيل المفاعلين في مايو، ويونيو بصورة منفصلة.

وأعرب المنتقدون عن قلقهم بشأن تخزين اليابان 46.9 طنا من البلوتونيوم، معظمها من بريطانيا وفرنسا.

وتشير بيانات منظمة جرين بيس غير الحكومية المعنية بشؤون البيئة إلى أن اليابان تعد لديها أكبر خامس مخزون من البلوتونيوم المنفصل في العالم، في حين أن الدول التي تحتل المراتب الأربعة الأولى جميعها دول تمتلك أسلحة نووية.

وقال شاون بورني، المتخصص في الشأن النووي بالمنظمة " طوال عقود أخفقت اليابان في إظهار استخدام سلمي لهذا البلوتونيوم، ويعتبر هذا دليل اكثر في ظل عمل حفنة فقط من المفاعلات حاليا".

وأضاف" إن تخزين اليابان للبلوتونيوم جزء من ديناميكية خطيرة للانتشار النووي على نطاق اوسع",

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