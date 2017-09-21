نداء لإسقاط التهم عن طلبة في الكاميرون شاركوا مزحة حول بوكو حرام

كيب تاون- (د ب أ):

قال نشطاء حقوقيون اليوم، الخميس، إنه لابد وأن تسقط السلطات في الكاميرون التهم الموجهة ضد ثلاثة من الطلبة صدرت بحقهم أحكام بالسجن 10 سنوات بسبب مشاركة رسالة نصية تحتوي على مزحة حول جماعة بوكو حرام الإسلامية الإرهابية.

ومن المقرر أن تبدأ اليوم، الخميس، في ياوندي جلسات الاستئناف في قضية الطلبة الذين أدانتهم محكمة عسكرية في نوفمبر الماضي بـ"عدم التنديد بالأعمال الإرهابية".

وقالت منظمات "العفو الدولية" و"شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في وسط أفريقيا" و"نيو هيومان رايتس" إنه لابد من إطلاق سراح الطلبة لأنهم لم يفعلوا سوى ممارسة حقهم في حرية التعبير.

وتم القبض على الطلبة وتوجيه التهم ضدهم في عام 2015 بسبب تبادل رسالة نصية بين بعضهم البعض جاء فيها "بوكو حرام تجند شباب بداية من سن 14 عاما فأكثر . شروط التجنيد : 4 مواد على (مستوى الدبلومة) ، من بينها مادة الدين".

وقال الطلبة إن الرسالة النصية كانت تعليقا على صعوبة إيجاد عمل دون أن يتمتع المرء بكفاءة عالية، وأنها مزحة تشير إلى أنه حتى بوكو حرام لن تجند شخصا بدون تحقيق نتائج جيدة في الاختبارات .

وكان معلم اطلع على الرسالة قد صادر الهاتف وقدمه للشرطة.

وقالت سيريل رولاند بيكون ،المديرة التنفيذية لمنظمة نيو هيومان رايتس، :"لا يمكن أن تشكل رسالة نصية سببا للسجن".

وتشكل بوكو حرام تهديدا لسكان الكاميرون ونيجيريا و تشاد والنيجر.

وتهدف الجماعة لفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية. وقتلت بوكو حرام نحو 20 ألف شخص منذ عام 2009 .