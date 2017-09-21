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موسكو تؤكد للولايات المتحدة عزمها التصدي لأي محاولة لاستهداف قواتها في سوريا

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مصراوي Masrawy

موسكو تؤكد للولايات المتحدة عزمها التصدي لأي محاولة لاستهداف قواتها في سوريا

12:57 م الخميس 21 سبتمبر 2017

موسكو تؤكد للولايات المتحدة عزمها التصدي لأي محاولة لاستهداف قواتها في سوريا

المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف

موسكو- (د ب أ):

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف اليوم، الخميس، بأن موسكو أبلغت واشنطن عبر قناة اتصال خاصة بأنه سيتم إحباط أية محاولات من جانب مقاتلي المعارضة السورية المدعومة من الولايات المتحدة لقصف القوات الروسية أو السورية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول إن قوات العمليات الخاصة الروسية والقوات السورية تتعاون حاليا من أجل دحر الإرهابيين في دير الزور شرقي سوريا.

وحذرت ممثلا للقيادة الأمريكية في قاعدة العديد بقطر من أن "أية محاولات قصف تنطلق من مناطق قوات سورية الديمقراطية سيتم إحباطها على الفور".

وأضاف أن "نقاط إطلاق النار في هذه المناطق سيتم القضاء عليها بكل وسائل التدمير".

وقال إن إطلاق نار كثيف بالصواريخ المدفعية والهاون استهدف مرتين قوات سورية منطلقا من مناطق على الضفة الشرقية لنهر الفرات حيث يتمركز مقاتلو قوات سورية الديمقراطية والقوات الخاصة الأمريكية.

وأشار إلى أنه في ظل نجاحات القوات السورية، أوقف التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، وقوات سورية الديمقراطية عملية تحرير الرقة وأن "مناطق مركزية من عاصمة داعش السابقة، تشكل نحو 25% من مساحة المدينة، لا تزال تحت السيطرة الكاملة للإرهابيين".

وذكر أن روسيا رصدت انتقالا لقوات سورية الديمقراطية من الرقة إلى المناطق الشمالية لدير الزور.

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مصراوي Masrawy

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