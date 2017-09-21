إنذار على يد محضر من سكان الزمالك إلى هيئة المترو لوقف أعمال الخط الثالث

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أكد إبراهيم سعودي، محامي سكان الزمالك المعترضين على إنشاء مسار لمترو الأنفاق بالزمالك، أنه تم إرسال إنذارات لكل من الهيئة القومية للأنفاق ووزير النقل وشركة فينسي والمقاولون العرب وشركة أوراسكوم وبنك الاستثمار الأوروبي، بطلب وقف أى خطوات تنفيذية فى شأن أى أعمال تتعلق بتنفيذ محطة ومسار المرحلة الثالثة (الجزء أ) من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة أسفل المنطقة كثيفة العقارات بشارع إسماعيل محمد بجزيرة الزمالك (المطعون عليه)، لحين انتهاء اللجنة الهندسية المنتدبة من المحكمة من إيداع تقريرها، والفصل بحكم بات فى الدعوى رقم 55898 لسنة 68 ق قضاء إدارى القاهرة، وتحميلهم المسئولية المدنية والجنائية كاملة عن العدوان على المال العام، وأية أضرار قد تلحق بسبب الخطورة الحالية والجسيمة التي يترتب عليها الإضرار بالمباني القائمة، والإضرار بأرواح قاطني هذه المباني بالمسار المزمع تنفيذه، وتم التنبيه على ما ورد بدراسة التقييم البيئي لمشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث، التي شيدت المحكمة عليها قضاءها، والتي تضمنت بين ثناياها "أن محطة الزمالك تقع أسفل شارع إسماعيل محمد، وتمر في مسار شمالي غربي أسفل نفس الشارع، وهي المحطة الوحيدة التي تقع في شارع صغير ذي اتجاه واحد، وأنه تم تدمير بعض المباني في منطقة وسط القاهرة ومن بينها الزمالك في أعقاب زلزال 1992، لذا فإن التوسع في المباني في منطقة شارع إسماعيل محمد التي تقع مباشرة في مسار خط المترو في الزمالك، يشير إلى إحدى المشكلات الكبرى، وهي حدوث تصدع في الأعمدة، وبالتالي يجب أن يراعي التصميم هذه المخاطر.

من جانبها قالت الدكتورة مها الطرابيشي، إحدى سكان الزمالك، أنه تم التأكيد في الإنذار أن محطة الزمالك تقع في مسار خط سفارة البحرين عبر شارع إسماعيل محمد وسفارتي إسبانيا والجزائر ومدارس دار التربية، وترجع بعض المباني لعمر 120 سنة، كما توجد بنايات حديثة، إلا أن أساساتها غير مستقرة، وبالتالي فإن التربة في الزمالك (نظرا لأنها جزيرة) تتكون من الطمي، وبالتالي تحتاج إلى إجراءات خاصة في البناء، كما أن تأثير الاهتزازات على المنازل والمناطق السكنية هي أحد التأثيرات الخطيرة الناتجة عن المشروع، خاصة لأن المشروع يشمل الكثير من أنشطة الحفر، وبالتالي فإن التأثير يعتبر مرتفعا نسبيا في منطقة الزمالك، نظرا لأنها منطقة هادئة، وأنه توجد في الزمالك بعض المباني القديمة والهشة رغم قيمتها التاريخية الكبيرة، وكذا التقارير الهندسية التي تتضمن أن عرض شارع إسماعيل محمد نحو 12 مترا، وهو من الشوارع الضيقة التي لا تتحمل الأعمال الإنشائية للنفق الخاص بخط المترو، وأن عمق الحفر المطلوب يصل إلى أكثر من 20 م تحت منسوب الطريق، وغالبية المباني بالشارع قديمة وذات أساسات من النوع السطحي، وهذا يعني أن أعمال الحفر للنفق والمحطة ستكون أسفل منسوب التأسيس لهذه العقارات، وهذا يمثل خطورة بالغة على سلامة هذه العقارات، وقد يتسبب بشكل مباشر في تصدعها وانهيارها، وأن عملية إنشاء نفق في هذه المنطقة تؤثر سلبيا على سلامة الأرواح والمباني.

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وأضافت الطرابيشي أن خط المترو يمثل خطورة جسيمة على منطقة الزمالك، نظرا لطبيعتها الطينية الخاصة، إذ إنها جزيرة استدلالاً بما تضمنته دراسة التقييم البيئي والتقرير الاستشاري، وأن تقدير توافر الخطورة الناتجة عن تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة لخط المترو الثالث مرورا أسفل جزيرة الزمالك بشارع إسماعيل محمد هو من الأمور الجوهرية التي يتعين الوقوف عليها على وجه القطع واليقين، وأن من مقتضى قضاء محكمة القضاء الإدارى ولازمه وقف أية أعمال تنفيذية، وعدم البدء فى أعمال الحفر للمحطة والمسار المطعون عليه أسفل جزيرة الزمالك، وعدم استباق قضاء المحكمة فى الموضوع، على ضوء ما ستنتهى إليه اللجنة الهندسية المنتدبة لبحث المخاطر الحالية والجسيمة التي يترتب عليها الإضرار بالمباني القائمة بشارع إسماعيل محمد، والإضرار بأرواح قاطني هذه العقارات، والخروج على ما قضت به المحكمة يُعد فى حقيقته تحديا صريحا لأحكام القضاء والتفافا عليها وتعديا ومصادرة على أعمال اللجنة المنتدبة من المحكمة، فضلاً عما يمثله من جرائم إهدار للمال العام فيما جرى وسيجرى إنفاقه على أعمال مهددة لنا، فضلاً عن المساءلة المدنية والجنائية عن أى أضرار حالية أو مستقبلية تصيب أيا من السكان.