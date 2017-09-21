"تعليم الأقصر" تُنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

الأقصر- محمد محروس:

أعلن سيد الفيومي وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن تشكيل لجان من المديرية والإدارات التعليمية خاصة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي العام والفني، للمرور على جميع المدارس على مستوى المحافظة للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد من حيث الانتهاء من الصيانة البسيطة بالمدارس وتسلم الكتب المدرسية من مخازن الإدارة، وتوزيع الجدول المدرسي، وإعداد قوائم الفصول، وتجديد علم الجمهورية، ونظافة المدارس من الداخل والخارج بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن، وتهذيب وتقليم الأشجار الموجودة داخل المدارس، ويستمر عمل اللجان فى المتابعات حتى موعد بدء العام الدراسي الجديد 23 سبتمبر الجاري.

وأشار الفيومي، إلى أنه جار استلام الكميات المخصصة للمديرية من الكتب المدرسية للتعليم العام والفني طبقًا للمتاح بمخازن وزارة التربية والتعليم، ومتابعة نسب استلام الكتب بالمراحل التعليمية المختلفة.

وفي ضوء تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر، لتحديد آليات نقل المعلمين بين المدارس والإدارات التعليمية، تم نقل المعلمين بين المدارس والإدارات إلى أقرب مسافة لسد العجز في جميع المدارس بمختلف المواد الدراسية، وتم فحص جميع الحالات المرضية من قبل اللجنة الطبية.

كما انتهت مديرية التربية والتعليم من عقد لجان مقابلات الوظائف الإشرافية، وسوف تعلن النتائج مع بداية العام الدراسي.