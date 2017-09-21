القبض على وكيل مكتب بريد متهم بالاستيلاء على مليون جنيه بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

ألقى ضباط مباحث البريد بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، القبض على وكيل مكتب بريد مركز البداري، لاتهامه بسرقة مليون و700 ألف جنيه من حسابات العملاء.

وتلقى اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إخطارًا من اللواء حسني عبدالعزيز، مدير إدارة مباحث البريد يفيد بتمكن ضباط مباحث بريد أسيوط برئاسة الرائد محمد عبدالرحمن، رئيس المباحث، من القبض على "ث. س. أ" وكيل مكتب بريد البداري الرئيس بمحافظة أسيوط، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مليون و700 ألف جنيه من حسابات العملاء، بدون وجه حق، واستغلال منصبه الوظيفي في الإطلاع على حسابات العملاء والتحكم فيها.

ووردت معلومات وردت لضباط مباحث البريد بأسيوط، تفيد بقيام وكيل مكتب بريد البداري في أسيوط، باستغلال منصبه الوظيفي والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من حسابات 5 عملاء بالمكتب.

وبعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات وتم ضبط المتهم، وبمواجهته بالاتهامات الموجه له اعترف بارتكابها، وتم التحفظ على أجهزة كمبيوتر المكتب، واستصدار أمر من النيابة العامة بمراجعة حسابات العملاء بالمكتب.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.