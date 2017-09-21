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استطلاع: تحفظات النمساويين ضد المسلمين أكثر من تحفظات الألمان

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مصراوي Masrawy

استطلاع: تحفظات النمساويين ضد المسلمين أكثر من تحفظات الألمان

12:49 م الخميس 21 سبتمبر 2017

استطلاع: تحفظات النمساويين ضد المسلمين أكثر من تحفظات الألمان

برلين- (د ب أ):
أكد استطلاع للرأي أن التحفظات ضد المسلمين في النمسا أكثر بشكل واضح منها في الكثير من دول الاتحاد الأوروبي.

وجاءت ألمانيا في ترتيب متوسط نسبيا فيما يتعلق بمدى رفض المسلمين داخل الاتحاد؛ حيث أوضح 31% ممن شملهم الاستطلاع من النمساويين أنهم ودوا لو أن ليس لهم جيران مسلمون مقارنة بـ 22% في ألمانيا ذكروا أن لهم تحفظات على السكن في بيت به مسلمون.

وفي فرنسا التي تعيش بها نسبة أكبر من المسلمين انخفضت نسبة المتحفظين على مجاورة المسلمين إلى 7% فقط.

يشار إلى أن نسبة المسلمين في دول الاتحاد الأوروبي أكثر بقليل من 4% وأن نسبتهم في النمسا أقل بقليل منها في ألمانيا التي يعيش بها نحو 5.8% من السكان من المسلمين.
ومن المثير للاهتمام أن أكثر من 7% من سكان فرنسا من المسلمين، وأن أغلبية مسلمي ألمانيا والنمسا ذووا جذور تركية، وأن معظم مسلمي فرنسا من دول شمال أفريقيا، في حين أن أكثر مسلمي بريطانيا من دول جنوب آسيا ودول قريبة منها.

وكانت دراسة لمؤسسة بيرتلسمان الألمانية قد قدرت نسبة الرافضين للمسلمين في ألمانيا بـ 19% من السكان.

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مصراوي Masrawy

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