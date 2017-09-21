ليبيا: العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 80 جثة مجهولة الهوية

بنغازي -(أ ش أ):

عثرت القوات الخاصة الليبية "الصاعقة" على مقبرة جماعية تضم نحو ثمانين جثة مجهولة الهوية بالمنطقة المحيطة بمنارة سيدي خريبيش الأثرية شمال بنغازي.

وقال آمر التحريات في القوات الخاصة مرعي الحوتي ، في تصريح صحفي، إن قوات الجيش تواصلت مع جمعية الهلال الليبي فرع بنغازي لاستخراج واستلام الجثث وأخذ العينات منها .

وأشار الحوتي إلى أن الجثث تعود لأشخاص سقطوا خلال المواجهات المسلحة مع الجماعات الإرهابية المتطرفة في بنغازي، مبينا أنه يجب على أهالي المفقودين أن يتصلوا بالهلال الأحمر لمحاولة العثور على ذويهم المفقودين والبحث عنهم ضمن جثث الضحايا الذين عثر عليهم.

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر أعلن في منذ شهرين سيطرته على بنغازي بالكامل، بعد ثلاث سنوات من المواجهات التي خاضها ضد تنظيم داعش ومجلس شورى بنغازي الإرهابي.