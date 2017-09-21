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نقابات ونوادي المحلة ترفض إلغاء تخصيص 2500 متر لمقراتها (صور)

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نقابات ونوادي المحلة ترفض إلغاء تخصيص 2500 متر لمقراتها (صور) نقابات ونوادي المحلة ترفض إلغاء تخصيص 2500 متر لمقراتها (صور)

التحرير

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سيطرت حالة من الغضب والاستياء الشديد، مساء أمس الأربعاء، على مختلف النقابات المهنية بمدينة المحلة الكبرى، بعد ما أشيع عن إلغاء تخصيص أرض الصرف المغطى لإنشاء مقراتهم.

واجتمع ممثلو النقابات والأندية المخصصة لهم الأراضي، داخل نقابة المحامين، برئاسة الدكتور محمود شحاتة عضو مجلس النواب، وبحضور ماهر درويش نقيب المحامين بالمحلة، وممثلين من نقابات المعلمين والتطبيقيين ونقابة المعماريين، وممثل عن مجلس المدينة، وتم عرض جميع المستندات التى تم تخصيص الأرض بها وفحصها من قبل نقيب المحامين بالمحلة والذي أكد صحتها.

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وأصدر المجتمعون بيانا رفضوا فيه محاولات وقف تخصيص الأرض، وما أسموه "محاولات ضعاف النفوس لابتزاز النقابات، لأغراض ومصالح شخصية".

وقال الدكتور محمود شحاتة عضو مجلس النواب، إنه صدر قرارا من وزير الري والموارد المائية، بتخصيص قطعة أرض مساحتها 2500 متر مربع، لصالح عدد من الأندية والنقابات، كما تم تخصيص عدد من المحلات التجارية تحت مسمى أسواق "تحيا "، لبعض الأهالي بذات المنطقة، بناءا على إجراءات تراخيص صحيحة وقانونية.

وأضاف شحاتة، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن من بين النقابات الحاصلة على التخصيص: "المحامين، المهندسين، الزراعيين، أصحاب المهن الحرة المعروفة بالمعماريين، المعلمين، نادي الصيد، ونادي 23 يوليو، ونادي الرياضات البحرية"، وأشار إلى إن هذه الأرض خُصصت من قبل وزارة الري للمنفعة العامة، وليس من حق أي جهة محلية بالمحافظة إلغاء هذه التراخيص.

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التحرير

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