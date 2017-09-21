مميش: 470.6 مليون دولار عائدات قناة السويس في أغسطس

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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، عن أن حركة التجارة العالمية المارة في قناة السويس تشهد زيادة ملموسة في العائدات، وكميات البضائع العابرة وأعداد السفن والحمولات، إذ سجلت القناة في أغسطس الماضي عائدات قياسية قدرها 470.6 مليون دولار (تعادل 8.3 مليار جنيه)، مقابل 447.6 مليون دولار بزيادة 23 مليون دولار عن أغسطس 2016 بنسبة 5.1%.

وأضاف مميش، في بيان له، اليوم الخميس، أن الزيادة في اﻹيرادات ترجع إلى استمرار تعافي حركة التجارة العالمية، ما أدى إلى زيادة التجارة العابرة لقناة السويس، خاصة تجارة الحاويات وتجارة بضائع الصب الجافة والمنتجات البترولية، إذ حققت سفن الحاويات زيادة في اﻹيراد قدرها 12.1 مليون دولار، كما حققت سفن الصب الجاف زيادة 3.7 مليون دولار، وحققت سفن البترول الخام ومنتجاته زيادة 3.7 مليون دولار، وحققت بعض اﻷنواع اﻷخرى زيادات متفاوتة أدت جميعها إلى زيادة إجمالي اﻹيراد بحوالي 23 مليون دولار خلال أغسطس 2017.

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وذكر أن حركة الملاحة في القناة سجلت عبور 1528 سفينة خلال أغسطس 2017، مقابل 1462 في أغسطس 2016، بزيادة 66 سفينة بنسبة 4.5%، بإجمالي حمولات 91.5 مليون طن، مقابل 87.8 مليون طن في أغسطس 2016، بزيادة 3.7 مليون طن تعادل 4.2%.

وأكد استعداد القناة الدائم للتعامل مع الزيادة المتوقعة في حركة التجارة العالمية، ومواكبة التطورات المستمرة في صناعة النقل البحري، بالاتجاه نحو صناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، خاصة بعد نجاح مشروع قناة السويس الجديدة في زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة، وتقليل ساعات الانتظار والعبور، ما رفع من تصنيف القناة ومكنها من مواجهة تحديات المنافسة.