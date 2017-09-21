طفولته في «إمبابة» وسبب بكاء «سيرين».. 9 تصريحات مثيرة لـ«هنيدي»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

فنان غني بالأسرار، مليء بالمفاجآت، لديه الكثير من التفاصيل، ومع ذلك لا تشعر معه بالملل أو الإرهاق، وهو ما يجعله في أوقات كثيرة الاختيار الأول لكبار الإعلاميين، ومن بينهم الفنانة والإعلامية "إسعاد يونس" التي أجرت معه لقاءً طويلًا على جزءين عبر برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية cbc، ونستعرض فيما يلي أبرز تصريحات "هنيدي" في الجزء الثاني من الحلقة..

1- رمضان مبروك أبو العلمين حمودة

كشف "محمد هنيدي" عن سر اختيار اسم الفيلم رغم طوله، موضحًا أن الاسم جاء بالصدفة البحتة قائلًا: "في يوم واحنا بنشتغل الفيلم وبيتكتب، فيه شاب في المزرعة كان لسه جاي بيشتغل جديد، قولتله اسمك إيه يا ابني؟، قاللي عماد رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، قلتله متشكر جدا"، ومن هنا جاء اسم الفيلم الكوميدي الشهير.



2- سيرين عبد النور

شاركت الفنانة اللبنانية "سيرين عبد النور" الفنان "محمد هنيدي" في بطولة فيلمه "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، وأوضح الفنان الكبير أن "سيرين" بكت أثناء تقديم أغنية الفيلم "باللغة العربية الفصحى"، لأنها لم تكن ترغب في الغناء خوفًا من الفشل.



3- «تيتا رهيبة»

تحدث "هنيدي" عن مشاركته الفنانة الكبيرة "سميحة أيوب" في فيلم "تيتا رهيبة"، وعن سبب اختيارها، قال: "أول ما اتكتب السيناريو أستاذ يوسف معاطي قال الجدة سميحة أيوب، ماشوفناش غيرها"، وأضاف: "اقترحنا أسماء كتير جدا وخدنا وقت طويل ورجعنا لمدام سميحة، لا يصح إلا الصحيح، كانت قيمة هي والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، كانت حاجة عظيمة".



4- «أمير البحار»

أغنية فيلم "أمير البحار" المستوحاة من فيلم "تيتانيك" ما زالت عالقة بكواليسها في ذهن الفنان "هنيدي"، وقال: "تيتانيك كانت فكرة مجنونة، وكلمنا أيمن بهجت قمر المجنون طبعًا، وعمل الجنان اللي طلع دا، قولناله يا أيمن عايزين تيتانيك نقلبها، قال تمام، بس تصويرها كان مرهق".



5- إمبابة

طفولة الفنان "محمد هنيدي" ونشأته في إمبابة، كانت مثار إعجاب عند الفنانة "إسعاد يونس"، التي حاولت الكشف عن الطفل الذي تكون في إمبابة، فقال: "كان طفل منطلق مطلوق في الحياة في حي جميل جدا، وحي شعبي، إمبابة زمان كانت أروق من الزحمة دلوقتي، وكان عيل عايش منطلق وبيجري في الشارع، الشارع كله قرايبه، وجيه بعد أربع بنات فمتدلع وطايح".

شاهد أيضا البدلة الصفراء وتعرض فريق «عندليب الدقي» للموت.. 12 تصريحا مثيرا لـ«هنيدي» دفاعها عن بطلة «ركبني المرجيحة» ونصيحتها لـ«بيومي».. تصريحات مثيرة لـ«إيمي» إصابته بفيروس غريب ومهنته بعد «الاعتزال».. 5 تصريحات مثيرة لـ«رامي عاشور» حقيقة زواج أم كلثوم وسبب رفضها الإنجاب.. أجرأ تصريحات سميرة عبد العزيز شيرين قفلت السكة في وشي».. 7 تصريحات جريئة لـ«طارق فؤاد» «ما ينفعش ندخل عزاء أو نصلي مع بعض».. 5 تصريحات مثيرة لـ«الفرسان الثلاثة» رأيها في عمرو دياب وعلاقتها بطليقات زوجها.. 10 تصريحات مثيرة لـ«أصالة» دفاعه عن والده وسبب ابتعاده عن «الشعبي».. 6 تصريحات مثيرة لـ«محمد عدوية» زواجها من أكرم حسني والمشهد الأكثر انحرافًا.. 7 تصريحات لـ«رجاء الجداوي» موقف أحرجها مع المخرج ولهذا السبب بكت.. 7 تصريحات مثيرة لـ«حسيبة القرعة»

وأضاف: "حوالين البيت كان فيه سوق فاكهة، عمامنا الصعايدة هما اللي كانوا ماسكينه، ودا فادني كتير في أدوار الصعيدي، والناس افتكرتني إني عايش في الصعيد مع إني عمري ما روحت الصعيد"، وتابع: "كان في عادة مش لطيفة، لما كنت بالاقي أي فرح أو زفة بامشي مع اللي ماشيين، والاقي نفسي في منطقة تانية واقعد أعيط واتوه والناس تروحني".



6- مسرحية «حزمني يا»

دخوله عالم التمثيل لم يكن بالشيء السهل، حيث أوضح "هنيدي" أنه بدأ بأدوار صغيرة جدا، وهو ما كان يغضب والده، وقال "هنيدي": "عزمته في أول مسرحية، كنت طالع أقول كلمتين، وزعل وقاللي هو دا اللي إنت عايزه؟، وأول مرة يدخللي كان في مسرحية حزمني يا، وكانت أول مسرحية أتجرأ إني أقوله تعالى شوفني".



وعن مسرحية "حزمني يا"، قال هنيدي": "ماكنش ليا دور، الرواية أصلا ماكنش الناس دي، كانت مدام يسرا وأحمد آدم وأنا معاه، وكان كاست تاني خالص، واتغيرت الظروف وجت مدام فيفي عبده، والدورين كان مدحت صالح وشريف منير، وكنت باروح أقعد في الصالة ماليش أي لازمة، وقولت لأستاذ سمير العصفوري شوفلي أي دور".



7- كلية الحقوق

حكى الفنان "محمد هنيدي" عن التحاقه بكلية الحقوق، قائلًا: "أنا اترفدت من حقوق، لأن أنا كنت قاعد السنتين بتوع حقوق في المسرح، وقبل معهد السينما روحت معهد فني تجاري في المنيل، لأني روحت قدمت في معهد فنون مسرحية وماقبلونيش، عملت مشهدين اللي أخرجهم صديقي خالد الصاوي"، وأضاف: "بعد ما خلصت معهد فني تجاري دخلت معهد السينما، وربنا وفقني ودخلت وسقطت سنة أولى بس".



8- علاء ولي الدين

علاقة صداقة قوية جمعت بين "هنيدي" والفنان الراحل "علاء ولي الدين"، وعن لقائهما أول مرة، حكى "هنيدي": "عرفنا بعض في معهد فنون مسرحية، واتقابلنا في كافيتريا المعهد، واستتقلنا دم بعض وماكناش طايقين بعض خالص، وقلبت صحوبية وأخوة".



9- «البخيل وأنا»

شارك الفنان "محمد هنيدي" في مسلسل "البخيل وأنا" مع الفنان الراحل "فريد شوقي"، حيث أدى دور "عطا"، وقال "هنيدي" عن مشاركته في هذا المسلسل: "قريت مشهد واحد واتقبلت، وكان أول عقد ليا لمسلسل"، وكشف عن أجره في المسلسل بأنه كان 750 جنيها.

