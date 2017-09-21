جمعهما الحب ولم يفرقهما الموت.. خطيبان ينتحران قبل زفافهما بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

بدلا من أن يجمعهما عش الزوجية جمعهما الموت فبعد انتظار عدة سنوات لزفافهما، يئست طالبة كلية التربية من الحياة بسبب كثرة المشاكل بين عائلتها وعائلة خطيبها فقررت الانتحار، ولم يقدر خطيبها على فراقها فتناول مادة سامة ولحق بها عقب يومين من وفاتها وقبل شهور من زفافهما.

الواقعة شهدتها قرية "شبراباص" بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عندما استيقظ الأهالي على خبر مصرع "ابتسام. ف.أ" 17 سنة، طالبة بكلية التربية عقب تناولها مادة سامة.

ووفقا لرواية أحد أهالي القرية، فإن الطالبة قررت الانتحار وذلك بسبب وجود مشاكل بين عائلتها وعائلة خطيبها قبل زفافها بشهور أثناء استعدادها للزواج بعد سنوات من الخطوبة.

لم يتحمل خطيبها "أحمد. ف" 22 سنة، فراق خطيبته وعاش في صدمة كبيرة، رافضا الحديث مع أحد حتى قرر الانتحار بعدها بيومين، حيث تناول مادة سامة أودت بحياته في الحال ليلحق بخطيبته.