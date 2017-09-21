مناقشة الانتهاء من الأحوزة العمرانية الجديدة بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اجتماعًا حضره مدير المنطقة المركزية للمساحة ومديري المساحة، والتخطيط العمراني بالمحافظة، لمناقشة سرعة البدء في الأحوزة العمرانية الجديدة، وتحديث المخطط العمراني لقرى ومدن المحافظة.

وأكد عشماوي، أنه سيتم التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لمد المحافظة بخرائط مساحية ديجيتال، موضح عليها الإحداثيات للبدء في تعديل الحيز العمراني بعد الزيادات الأخيرة التي طرأت عليه في السنوات الماضية لمنع العشوائيات والتعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظة.