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مناقشة الانتهاء من الأحوزة العمرانية الجديدة بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

مناقشة الانتهاء من الأحوزة العمرانية الجديدة بالقليوبية

12:28 م الخميس 21 سبتمبر 2017

مناقشة الانتهاء من الأحوزة العمرانية الجديدة بالقليوبية

اجتماع محافظ القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اجتماعًا حضره مدير المنطقة المركزية للمساحة ومديري المساحة، والتخطيط العمراني بالمحافظة، لمناقشة سرعة البدء في الأحوزة العمرانية الجديدة، وتحديث المخطط العمراني لقرى ومدن المحافظة.

وأكد عشماوي، أنه سيتم التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لمد المحافظة بخرائط مساحية ديجيتال، موضح عليها الإحداثيات للبدء في تعديل الحيز العمراني بعد الزيادات الأخيرة التي طرأت عليه في السنوات الماضية لمنع العشوائيات والتعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظة.

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مصراوي Masrawy

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