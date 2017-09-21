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استشاري علاقات: تعرف على المعادلة التي تقتل الحب

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مصراوي Masrawy

استشاري علاقات: تعرف على المعادلة التي تقتل الحب

12:22 م الخميس 21 سبتمبر 2017

استشاري علاقات: تعرف على المعادلة التي تقتل الحب

استشاري علاقات: تعرف على المعادلة التي تقتل الحب

كتبت- ميرا ماهر:

أجرى علماء في المكسيك مجموعة من الدراسات على العلاقة بين الرجل والمرأة،لتخرج الدراسة بتوضية تؤكد  أن مشاعر الحب تموت بعد مرور 4 سنوات.

فسر  الدكتور حسن علي صالح "استشاري العلاقات الأسرية" ل"مصراوي" حقيقة الامر بالنسبة لمصر مشيراً الى أن الدراسة لا تستطيع الجزم بطول العلاقة، ولكن يمكن تقدير مدتها بناءً على مدى التوافق بين الشخصين اجتماعياً وعاطفياً.

فإذا كان الارتباط بين الشخصين مبني على المبالغة في التوقعات والأحلام الوردية أو الخيالية، يصطدم الطرفان بالواقع الذي يكون مختلفاً تماماً، وبالتالي يمكن أن تنتهي تلك العلاقة خلال الساعات الأولى من الزواج.

بينما إذا بني الحب على أساس التفاهم وتقبل كل منهما الآخر كما هو، بعيوبه قبل مميزاته، فإنه يمكن أن يستمر لمدى الحياة. 

وأضاف:" حالياً، قلت معدلات نجاح العلاقة واستمرارها بشكل ملحوظ، بينما زادت نسبة الطلاق بصورة كبيرة، لأن الحب الخيالي عمره قصير جداً والحب الواقعي يدوم طويلاً".

وغالباً ما يكون الحب متوهج في أوله، وبعد ذلك تبدأ المشاعر بين الشريكين بالاختفاء مع ظهور المسؤولية والأطفال. حيث يمكن القول بأن المعادلة هي "الحب + المسؤولية = حب قصير المدة" .

وتعتبر المشاعر الرومانسية المتبادلة بين شخصين هي نوع من الجنون المؤقت، وغالباً ما تظهر أعلى درجاتها خلال السنة الأولى من الزواج، بعدها يظهر الحب الحقيقي من الخيالي مع استمرار العلاقة وقدرة الطرفان على تحمل المسؤولية وتفهم الطرف الآخر، كما يجب الاهتمام بتجديد مشاعر الحب بين الحين والآخر وتوفير الوقت الكافي للتعبير عنها، وكلما اهتم كلاهما أو أحدهما برعاية الآخر كلما طال عمر العلاقة.

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مصراوي Masrawy

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