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«ألفا روميو» تراهن على «ستيفليو» في «أوتوماك فورميلا»

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«ألفا روميو» تراهن على «ستيفليو» في «أوتوماك فورميلا» «ألفا روميو» تراهن على «ستيفليو» في «أوتوماك فورميلا»

التحرير

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عرضت شركة "ألفا روميو" الإيطالية، سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” الجديدة "ستيفليو" لأول مرة في داخل معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا" 2017.

وبحسب بيان صادر عن وكيل الشركة الإيطالية في مصر، فإن السيارة هي أول إنتاج لـ"ألفا روميو" من طراز السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV"، على مدار تاريخها الذي يمتد لأكثر من قرن.

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وتعمل السيارة التي كشف عنها في مصر لأول مرة منذ أيام، بمحرك ذو سعة 2000 CC مزود بشاحن تربيني قوي، ويستطيع ضخ قوة حصانية 280، إضافة إلى نظام الفرملة المدمج (IBS)، والنظام الكهروميكانيكي الذي يجمع بين التحكم في الثبات وفرامل سرفو التقليدية لتحقيق إستجابة فرملة فورية.

وحرصت الشركة على إضافة بعض المزايا الأخرى، مثل نظام التنبيه للتصادم الأمامي وفرامل الطوارئ المستقلة المزودة بكاشف المارة، والذي ينبه قائد السيارة صوتيًا بإحتمالية التصادم الأمامي ثم يقوم بتفعيل نظام الفرملة.

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