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خبراء الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غدًا

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مصراوي Masrawy

خبراء الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غدًا

12:21 م الخميس 21 سبتمبر 2017

خبراء الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غدًا

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد غدًا الجمعة انخفاضًا تدريجياً في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، أما حالة البحر الأحمر فهو مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

وسط الدلتا 25 34

الاسكندرية 21 29

بلطيم 21 29

مطرح 20 28

السلوم 20 28

سيوة 19 33

بروسعيد 24 29

دمياط 24 29

العريش 19 31

رفح 18 29

الاسماعيلية 23 34

السويس 22 35

رأس سدر 25 35

نخل 17 33

نويبع 27 36

طابا 20 32

كارتين 16 31

الطور 24 34

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 28 38

مرسى علم 27 37

الفيوم 24 35

بنى سويف 24 36

المنيا 23 37

اسيوط 22 38

سوهاج 24 40

قنا 24 41

الاقصر 25 41

اسوان 28 41

ابو سمبل 24 41

الوادى الجديد 27 39

شلاتين 26 36

ابو رماد 26 36

راس حدربة 26 35

حلايب 28 34

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