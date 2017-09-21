بالصور- بدء أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من "​دار مصر" قبل طرحها بأشهر

كتبت- ندى الخولي:

نشرت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني، صورًا توضح بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" قبل أشهر من الإعلان الفعلي عن المرحلة.

وكان مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية، قد كشف في وقت سابق لـ "مصراوي" أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تجهز حاليًا لطرح الإعلان الثالث لمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر"، لطرحه قريبًا، بواقع 15 ألف وحدة سكنية، في المدن التي شملتها المرحلتين الأولى والثانية، بمساحات تتراوح من 100 إلى 150 متر مربع.

وتتوقع مصادر بأن تشهد أسعار أمتار الوحدات في المرحلة الثالثة ارتفاعًا نسبيًا بالمقارنة بالمرحلتين السابقتين بأسعار بدأت من 3900 بالقاهرة الجديدة وحتى 2500 ببدر والسادات، وبالمقارنة أيضًا مع أسعار وحدات "سكن مصر" المتميز التي تطرحها وزارة الإسكان اعتبارًا من غد الثلاثاء، بأسعار تبدأ من 5 آلاف جنيه للمتر في القاهرة الجديدة وتصل لـ3700 جنيه في المنيا.

ويتوقع المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- أن الإقبال على بدء تنفيذ المرحلة الثالثة، حتى قبل الإعلان الرسمي عن طرحها، يأتي من منطلق "تلافي تأخير تسليم الوحدات كما حدث في المرحلين الأولى والثانية".

من المقرر أن تستكمل وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، تسليم عدد من وحدات المرحلة الأولى من مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر"، اعتبارًا من 30 سبتمبر الجاري، والبداية ستكون بتسليم عدد من وحدات المشروع في مدينة 6 أكتوبر، بحسب كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمشرف على مشروع "دار مصر".

وتتوالى عملية استكمال تسليم وحدات المرحلة الأولى في المدن العمرانية الثمانية الجديدة "أكتوبر والقاهرة الجديدة والشروق والعبور والعاشر من رمضان وبدر ودمياط الجديدة والسادات"، على مدار الأشهر القليلة القادمة، وحتى مطلع العام القادم، حيث من المقرر تسليم عدد من الوحدات في القاهرة الجديدة، بحسب مصادر.

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