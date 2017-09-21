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ضبط أدوية بيطرية دون فواتير بسوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط أدوية بيطرية دون فواتير بسوهاج

12:19 م الخميس 21 سبتمبر 2017

ضبط أدوية بيطرية دون فواتير بسوهاج

ارشيفية

سوهاج - عمار عبدالواحد:

ألقى ضباط قسم شرطة البيئة والمسطحات بسوهاج، القبض على شخصين أثناء استقلالهما سيارة محملة بأدوية بيطرية دون فواتير، أثناء توجههما لتوزيعها على المحلات بمركز طما.

كان مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مركز شرطة طما، بتمكن لجنة تفتيش بكمين سلامون من ضبط سيارة محملة بأدوات بيطرية مخالفة.

وتبين أنه أثناء تواجد ضباط قسم شرطة البيئة والمسطحات، بتشكيل لجنة تفتيش بكمين سلامون دائرة مركز طما، تم ضبط السيارة رقم م ص ب 8645، محملة بـ 668 عبوة أدوية بيطرية مختلفة الأنواع "دون فواتير"، قيادة "أ. س. م" 45 عاما، سائق، وبرفقته "ع. س. ع" 34 عاما، عامل، ويقيم الشهداء بالمنوفية "مالك الحمولة" وذلك لمخالفته القانون رقم 127 لسنة 1955 والقرار الوزاري رقم 1834 لسنة 2000 بشأن تنظيم وبيع الأدوية البيطرية.

بمواجهة مالك الحمولة قرر بأنها ملك شركة الشروق للأدوية البيطرية بأسيوط، لتوزيعها على المكاتب البيطرية بطما.

تم التحفظ على الأدوية بالإدارة البيطرية بطما، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، تم التنسيق وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطني بسوهاج.

تحرر المحضر رقم 3987 إداري المركز لسنة 2017.

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