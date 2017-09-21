كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق محدود بكلية الهندسة جامعة القاهرة، اليوم الخميس، دون وقوع إصابات.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إخطارا من شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة من كلية الهندسة.

تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي الحجرات.