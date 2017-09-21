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حريق محدود بكلية الهندسة جامعة القاهرة

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مصراوي Masrawy

حريق محدود بكلية الهندسة جامعة القاهرة

12:28 م الخميس 21 سبتمبر 2017

حريق محدود بكلية الهندسة جامعة القاهرة

جامعة القاهرة

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق محدود بكلية الهندسة جامعة القاهرة، اليوم الخميس، دون وقوع إصابات.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إخطارا من شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة من كلية الهندسة.

تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي الحجرات.

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