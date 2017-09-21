حريق محدود بكلية الهندسة جامعة القاهرة
حريق محدود بكلية الهندسة جامعة القاهرة
12:28 م الخميس 21 سبتمبر 2017
جامعة القاهرة
كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق محدود بكلية الهندسة جامعة القاهرة، اليوم الخميس، دون وقوع إصابات.
غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إخطارا من شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة من كلية الهندسة.
تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي الحجرات.
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