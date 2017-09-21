إحالة المتهم بقتل نجل عمه بسبب تعديه جنسيًا على زوجته للجنايات

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، اليوم الخميس، إحالة "م.ر" المتهم بقتل نجل عمه وتقطيع جثته إلى نصفين وقطع عضوه الذكري بالساحل إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة الساحل بلاغا من "ي. ن" طالب بمعهد فني تجاري، بعثور "س.ا"، عاملة جمع قمامة على أجزاء آدمية داخل أحد صناديق القمامة بمنطقة الساحل.

وبالانتقال والفحص تبين أن الأجزاء الآدمية التي تم العثور عليها عبارة عن الجزء السفلي لذكر مجهول الهاوية، مقطوع العضو الذكري داخل جوال بلاستيك أبيض اللون، دون وجود أية بيانات عنه، وبعمل التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة "م.ر" والسابق اتهامه في 5 قضايا سلاح أبيض.

وكشفت تحقيقات نيابة الساحل أن المتهم ارتكب الحادث بدافع الانتقام لشرف زوجته وذلك لسابقة قيام المجني عليه "ح. م" نجل عم المتهم، عاطل بالتعدي على زوجته جنسيًا كرها عنها.

وأضاف المتهم في التحقيقات أنه اتصل بالمجني عليه لسؤاله عن مكانه بدعوى مقابلته وأبلغه بحضوره بعد ساعتين، وعقب حضوره لمسكنه تبين تواجد نجل عمه بمسكنه ومحاولة التعدي على زوجته كرها عنها، فنشبت مشاجرة بينهما تعدى خلالها على المجني عليه وطعنه بسكين مطبخ عدة طعنات أدت إلى مقتله، وفي محاولة لإخفاء الجريمة قام بتقطيع الجثة إلى نصفين وقام بالتخلص منها بوضعها داخل جوالين وإلقاء أحدهما بمكان العثور والآخر بطرح النهر أسفل كوبري الساحل.