100 مهاجر مفقود عقب تحطم سفينة قبالة السواحل الليبية
100 مهاجر مفقود عقب تحطم سفينة قبالة السواحل الليبية
12:20 م الخميس 21 سبتمبر 2017
القاهرة- (مصراوي):
قالت القوات البحرية الليبية إن أكثر من 100 مُهاجر فقدوا، عقب تحطم سفينة قبالة السواحل الليبية، بحسب ما نقلته وكالة الأخبار الفرنسية.
ونفذت البحرية الليبية 9 عمليات إنقاذ لمهاجرين غير شرعيين على السواحل الغربية للبلاد الأسبوع الماضي، وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإنها تمكنت من إنقاذ 2082 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، بعضهم كان على قوارب مطاطية واخرين على قوارب خشبية، وتم تسليمهم إلى مراكز إيواء في البلاد.
وغرق قارب يقل حوالي 120 مهاجرا غير شرعي وسط البحر المتوسط بالقرب من السواحل التونسية، بعد انطلاقه من مدينة زوارة الليبية، في نهاية أغسطس الماضي.
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