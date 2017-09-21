«حزن وإصرار وتشاؤم».. هكذا عبّر نجوم الريال عن صدمة «بيتيس»؟

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تلقى نادي ريال مدريد بقيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، هزيمة مفاجئة أمام ريال بيتس، بهدف مقابل لاشئ، أحرزه أنتونيو سانابريا في الدقيقة 94، من عمر المباراة التي أُقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الخامس من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

وتجرع الميرينجي خسارته الأولى هذا الموسم في المسابقة ليتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز السابع، خلف المتصدر برشلونة صاحب الـ15 نقطة، وإشبيلية الثاني برصيد 13 نقطة.

وفيما يلي نستعرض ردود أفعال نجوم ريال مدريد عقب صدمة بيتيس:

زيدان

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، عن حزنه لسوء الحظ الذي واجه الفريق أمام ريال بيتيس، والتي شهدت تكبده أول خسارة في المسابقة هذا الموسم، فضلا عن توقف مسلسل التسجيل في مباريات متتالية عند 73، على الرغم من الفرص الكثيرة التي سنحت في اللقاء.

كما أقر المدرب الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة أنهم في الموسم الماضي فازوا بمباريات عديدة لا يستحقونها، واليوم يحدث العكس، مضيفًا: "تحليلنا لمباراة اليوم هو أن الكرة لم ترد دخول الشباك، سنحت لنا 26 فرصة للتهديف، هذه كرة القدم، يجب أن نكون صرحاء لأن الفريق لم يقدم مباراة سيئة".

وأضاف "المباراة كانت ستختلف لو سجلنا هدفا، ولكن هذا لم يحدث، في العام الماضي فزنا بمباريات لم نكن نستحقها واليوم حدث العكس، يجب أن نكون هادئين على الرغم من حصدنا لنقطتين من إجمالي 9 على ملعبنا وعلينا تقبل الأمر".

ودافع زيزو عن لاعبي فريقه، وأكد عدم وجود تسرع في الهجوم من أجل تسجيل هدف "كنا أفضل بكثير خلال أول 15 دقيقة من الشوط الثاني، تواجدنا في ملعب الخصم وسنحت لنا فرصا عديدة للتسجيل، نعم، انتابنا التسرع بعد ذلك، هذه هي المباراة الثالثة على ملعبنا، وعندما لا تسجل أولا، فالأمور تتعقد".

واختتم تصريحاته بتأكيد أن العقلية الانتصارية للفريق لم تختف "لن ألوم اللاعبين على محاولة الفوز باللقاء، استقبالنا لهدف في النهاية لا يعني أننا كنا ندافع بشكل سيء، تواجدنا بكثافة داخل منطقة جزاء الخصم، ومن الممكن حدوث أي سيناريو بعد المجهود البدني طيلة المباراة، ولهذا نشعر بالألم للهدف القاتل الذي سكن شباكنا".

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راموس

أكد سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، إن الفريق الملكي لم يقدم البداية المنتظرة منه للحفاظ على لقب الدوري الإسباني، وذلك حسبما أفاد لصحيفة "آس" الإسبانية.

وأضاف قائد الريال: "لقد بدأنا بصورة سيئة، ولكن لا يجب القلق فالطريق مازال طويلا، ولدينا فرصة لإصلاح الأمر، فنحن ريال مدريد ونستطيع تعديل كل شيء".

وتابع راموس: "لا أحب التحدث عن التحكيم السيئ، لأن الأمر لن يتغير كثيرا، ولكن علينا الآن طي هذه الصفحة والبحث عن بداية جديدة، فلا يمكن للملكي أن يخسر النقاط على أرضه، حتى التعادل لم يكن مقبولا".

وأردف: "الفريق متحد أكثر من أي وقت ونبحث عن إيقاف نزيف النقاط، كما أننا لسنا بحاجة لمهاجم جديد، وعلينا الآن بمراجعة أنفسنا والبحث عن موطن الخطأ والتركيز على تصحيحه، فنحن لسنا قلقين ونعرف جيداً أن الفريق قادر على قلب الطاولة والعودة للصدارة".

مارسيلو

تحدث البرازيلي مارسيلو، مدافع ريال مدريد، عن إصابته التي تعرض لها في الدقيقة 70 في المباراة، وبدأ مارسيلو متشائما بشأن إصابته، وقال في تصريحات لصحيفة آس: "أشعر أن هناك كسر، ولكني لا أريد تأكيد الأمر حتى إجراء بعض الفحوصات أولا وتحديد مدة الغياب عن الملاعب".

واختتم مارسيلو: "لم نكن موفقين ضد بيتيس، أتيحت لنا العديد من الفرص دون أن نحسن استغلالها، ولكن الأمر لم ينته ولدينا القدرة على العودة للمنافسة، وكنت أفضل لعب مباراة سيئة والفوز بالثلاث نقاط على تقديم أداء جيد، كما فعلنا، وتلقي خسارة".

يذكر أن ريال مدريد يعاني من عدة إصابات منذ انطلاق الموسم الحالي، حيث يغيب خيسوس فاييخو وكريم بنزيمة وماتيو كوفاسيتش وثيو هيرنانديز.