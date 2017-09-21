«التحرير» تكشف موعد وصول طاقم تحكيم مصر والكونغو

التحرير

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علم «التحرير»، اليوم الخميس، أن طاقم تحكيم مباراة المنتخب الوطني أمام الكونغو، المقرر إقامتها 8 أكتوبر المقبل، في إطار الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، سيصل إلى القاهرة يوم 6 أكتوبر، بقيادة الدولي الجامبي بكاري جاساما.

وأعلن الاتحاد الإفريقى إسناد مهمة المباراة إلى حكم الساحة الجامبى بكارى جاساما، ومساعد أول جان كلود بيروموشاهو من بوروندى، المساعد الثانى أدين ماروا رانج من كينيا، والحكم الرابع عمر صلاح من جامبيا، والمراقب بادارا دياتفا من السنغال، ومنسق المباراة محمد ياسين يونس من جيبوتي.

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وكان المنتخب الوطني قد عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط، وقبع المنتخب الكونغولي في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة، وذلك قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة.