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حكاية 3 أهداف «قاتلة» للزمالك في المصري

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حكاية 3 أهداف «قاتلة» للزمالك في المصري حكاية 3 أهداف «قاتلة» للزمالك في المصري

التحرير

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يلتقي فريقا والمصري، في تمام الثامنة والربع مساء غدٍ الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الثالثة للدوري الممتاز.

ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني المونتينجري نيبويشا يوفوفيتش، إلى استغلال انتصاره الأخير على الداخلية بثلاثية نظيفة، واستمرار الفوز من أجل بدء المنافسة مبكرًا على الدوري.

بينما يتطلع المصري بقيادة مديره الفني العميد حسام حسن، لمواصلة صحوته بعد انطلاقته القوية بالفوز في أول مباراتين على حساب وادي دجلة وبتروجيت وحصد 6 نقاط كاملة.

ويستعرض «التحرير»، حكاية 3 أهداف قاتلة سجلها الزمالك في مرمى المصري:

محمد إبراهيم

سجل محمد إبراهيم هدفًا قاتلًا في الدقيقة 94 أمام المصري، في المباراة التي جمعتهما بالدور الأول للدوري موسم 2010/2011 على استاد القاهرة الدولي، حيث تسلم اللاعب الكرة من منتصف الملعب وظل يراوغ كل من يقابله حتى وصل إلى حدود منطقة الـ18 ثم وضعها بسن الحذاء في أقصى الزاوية اليسرى لأمير عبدالحميد حارس المصري، ليفود الأبيض للفوز وحصد 3 نقاط غالية في مشواره بالدوري، واللافت أن مدرب الزمالك وقتها كان حسام حسن المدير الفني الحالي للمصري.

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مصطفى فتحي

أحرز مصطفى فتحي هدفًا عالميًا أمام المصري على استاد الإسماعيلية في الدور الأول للدوري موسم 2015/2016، حيث أرسل محمود كهربا كرة ساقطة داخل الـ18 يلعبها محمد إبراهيم بالرأس إلى باسم مرسي، يلعبها بالرأس مرة أخرى إلى مصطفى فتحي، ويصوب على الطاير تسكن أعلى شباك المصري، هدف غالي في الدقيقة 84 قاد به فتحي فريقه للفوز على المصري الذي كان يقوده حسام حسن في هذه المواجهة.

باسم مرسي

سجل باسم مرسي ثالث أهدافه في مرمى المصري على استاد الإسكندرية في الدقيقة 89 من لقاء الفريقين بالدور الثاني للدوري موسم 2015/2016، وأنقذ الزمالك من الهزيمة وحرم المصري من الفوز، بعدما وصلته الكرة عند منطقة الـ6 ياردات في حالة انفراد بحارس المصري ويودع الكرة في الشباك، لينتهي اللقاء المثير بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، ويفقد الزمالك فرصته رسميًا في المنافسة على الدوري خلال هذا الموسم حيث فاز الأهلي على الإسماعيلي وحسم اللقب.

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التحرير

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