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خيانة فرد أمن وراء السطو على سيارة لنقل السجائر بكرداسة

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مصراوي Masrawy

خيانة فرد أمن وراء السطو على سيارة لنقل السجائر بكرداسة

12:04 م الخميس 21 سبتمبر 2017

خيانة فرد أمن وراء السطو على سيارة لنقل السجائر بكرداسة

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

أحبطت قوات الأمن بالجيزة بمساعدة الأهالي محاولة تشكيل عصابي، شرع عناصره في السطو على سيارة محملة بكمية من السجائر بمنطقة أبو رواش بمركز كرداسة.

البداية أثناء مرور سيارة سوزوكي فان حمراء اللون محملة بكمية من السجائر، فوجئ قائدها بسيارة ميكروباص وأخرى سوزوكي فان يستقلها مجهولون، يحمل أحدهم فرد خرطوش، تعدوا عليه بالضرب، واستقل أحدهم السيارة، ولاذ الباقي بالفرار.

حسب تحريات المباحث، استغاث السائق بالأهالي الذين طاردوا السيارة، مما نتج عنه انقلابها، وتمكنوا من ضبط "محروس خ."، 32 سنة.

المتهم أرشد عن باقي أفراد العصابة، وتبين أنهم 4 متهمين يتزعمهم "حسن ر."، 19 سنة، فرد أمن إداري بشركة حراسة تقوم بتوريد أفراد لتأمين سيارات نقل السجائر لشركة "مارلبورو".

وتمكن ضباط المباحث من ضبط أحد المتهمين ويدعى "فهمي ه."، 34 سنة، سبق اتهامه في قضية مخدرات، واعترف أنه توجه صباح يوم الواقعة إلى مقر شركة السجائر، وانتظر فرد الأمن، لافتا بأنهما شاهدا سيارة المجني عليه دون تأمين، فقاما بالاتصال بباقي المتهمين "مستقلي الميكروباص"، وارتكبوا الواقعة عقب تتبع خط سير السيارة.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهمين الهاربين وهم: "محمد زنونة"، 28 سنة، "مصطفى بوشه"، 20 سنة، هارب من حكم بالحبس شهر بقضية سلاح، وفرد الأمن الإداري.

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