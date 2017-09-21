اجتماع اللجنة العليا لمحافظة القليوبية
اجتماع اللجنة العليا لمحافظة القليوبية
12:12 م الخميس 21 سبتمبر 2017
اجتماع اللجنة العليا لمحافظة القليوبية
القليوبية - أسامة علاء الدين:
عقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اجتماعًا باللجنة العليا للقيادات، برئاسته وعوضية كلًا من اللواء فرحات السبكي السكرتير العام، ومدير مديرية القوى العاملة، ومدير مديرية التنظيم والإدارة، ومدير مديرية الصحة، للتجديد له في وظيفة مدير عام طب الأسنان بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية لمدة عام.
وبدأ عشماوي اجتماع اللجنة بأداء القسم أمام أعضاء اللجنة والمتقدمين، في تقليد جديد اتبعه المحافظ لضمان الشفافية والحيادية في اختيار القيادات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
رئيس مدينة قليوب عن الاعتداء على سيدة: "محصلش ومستمر في عملي"
-
بالصور.. محافظ القليوبية يشهد احتفالية الأوقاف بالعام الهجري الجديد
-
استئناف اللقاء الجماهيري في مدن وقرى القليوبية
-
محافظ القليوبية يرأس اجتماع المناطق الصناعية لمناقشة مشاكل الاستثمار
إعلان
إعلان