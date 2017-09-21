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اجتماع اللجنة العليا لمحافظة القليوبية

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مصراوي Masrawy

اجتماع اللجنة العليا لمحافظة القليوبية

12:12 م الخميس 21 سبتمبر 2017

اجتماع اللجنة العليا لمحافظة القليوبية

اجتماع اللجنة العليا لمحافظة القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اجتماعًا باللجنة العليا للقيادات، برئاسته وعوضية كلًا من اللواء فرحات السبكي السكرتير العام، ومدير مديرية القوى العاملة، ومدير مديرية التنظيم والإدارة، ومدير مديرية الصحة، للتجديد له في وظيفة مدير عام طب الأسنان بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية لمدة عام.

وبدأ عشماوي اجتماع اللجنة بأداء القسم أمام أعضاء اللجنة والمتقدمين، في تقليد جديد اتبعه المحافظ لضمان الشفافية والحيادية في اختيار القيادات.

 

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مصراوي Masrawy

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