زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب سواحل تشيلي
زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب سواحل تشيلي
12:09 م الخميس 21 سبتمبر 2017
ارشيفية
سانتياجو- (د ب أ):
هز زلزال بقوة 4.9 درجة سواحل تشيلي على بعد نحو 600 كيلومتر من العاصمة سانتياجو.
وأكدت وزارة الكوارث في تشيلي أن الزلزال لم يتسبب في فقدان أرواح أو في ضحايا مادية كبيرة.
وأكد معهد تشيلي لعلوم البحار عدم وجود خطر حدوث موجات عاتية "تسونامي" في الوقت الحالي.
وبلغت قوة الزلزال حسب مركز بوتسدام الألماني لأبحاث الزلازل 4.4 درجة.
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