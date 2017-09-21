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الحكومة البريطانية تُهنّيء المسلمين برأس السنة الهجرية

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مصراوي Masrawy

البريطانية تُهنّيء المسلمين برأس السنة الهجرية

12:07 م الخميس 21 سبتمبر 2017

الحكومة البريطانية تُهنّيء المسلمين برأس السنة الهجرية

أرشيفية

كتبت- رنا أسامة:

هنأت الحكومة البريطانية المسلمين في جميع أنحاء العالم، بمناسبة رأس السنة الهجرية، بحسب تغريدة كتبتها على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وكتبت الخارجية البريطانية في تغريدة عبر تويتر: "أطيب التهاني من الحكومة البريطانية لجميع المسلمين في مختلف أصقاع العالم، بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1439. كل عام وأنتم بألف خير".

ويستقبل مسلمو العالم رأس السنة الهجرية، اليوم الخميس، الموافق 21 من سبتمبر الجاري، لتكون غُرّة محرم لعام 1439 الموافق الجمعة 22 من نفس الشهر، لإعلان بدء السنة الهجرية الجديدة.

وأعلنت مديريات الإفتاء في الدول الإسلامية العربية أن يوم الجمعة هو أول أيام شهر محرم للعام الهجري الجديد 1439، وأنه تم استطلاع هلال شهر محرم، وأكدت أن اليوم الخميس هو آخر أيام شهر ذي الحجة.

وتعتبر رأس السنة الهجرية إجازة رسمية في عدد من البلدان الإسلامية، بينما يعتبر الشيعة أن "محرم" هو شهر الحزن والأسى لأن فيه ذكرى وفاة الحسين بن علي وأصحابه في يوم عاشوراء.

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