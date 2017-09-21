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غدا انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34

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غدا انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 غدا انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد درجات الحرارة، غدا الجمعة، انخفاضا تدريجيا، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار، على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، شمال الصعيد، خليج السويس، والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، أما حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

المدينة الصغرى العظمى
القاهرة 25 34
وسط الدلتا 25 34
الإسكندرية 21 29
بلطيم 21 29
مطروح 20 28
السلوم 20 28
سيوة 19 33
بورسعيد 24 29
دمياط 24 29
العريش 19 31
رفح 18 29
الإسماعيلية 23 34
السويس 22 35
رأس سدر 25 35
نخل 17 33
نويبع 27 36
طابا 20 32
كاترين 16 31
الطور 24 34
شرم الشيخ 28 36
الغردقة 28 38
مرسى علم 27 37
الفيوم 24 35
بني سويف 24 36
المنيا 23 37
أسيوط 22 38
سوهاج 24 40
قنا 24 41
الأقصر 25 41
أسوان 28 41
أبو سمبل 24 41
الوادي الجديد 27 39
شلاتين 26 36
أبو رماد 26 36
راس حدربة 26 35
حلايب 28 34
 

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