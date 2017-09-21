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«تنسيق الأزهر»: 94% للطب و88% للهندسة والصيدلة 92.46%

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«تنسيق الأزهر»: 94% للطب و88% للهندسة والصيدلة 92.46% «تنسيق الأزهر»: 94% للطب و88% للهندسة والصيدلة 92.46%

التحرير

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أعلن المركز الإعلامي لجامعة الأزهر أن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة اعتمد نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية للقبول بكليات الأزهر.

وأوضح المركز، في بيان له اليوم أن إجمالي عدد المتقدمين للتنسيق بلغ 84541 وأنه يمكن للذين تخلفوا عن التقديم البالغ عددهم 10339 تسجيل رغباتهم إلكترونيا مع فتح باب التحويلات الذي ستعلن عنه الجامعة خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

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وأشار المركز إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين بالقاهرة وأسيوط ودمياط 611 درجة بنسبة 94% ولطب أسنان القاهرة وأسيوط 604 بنسبة 93% ولصيدلة القاهرة 601 بنسبة 92,46 ولصيدلة أسيوط 591,5 بنسبة 91% ولهندسة بنين القاهرة وقنا 572 بنسبة 88%.

وأضاف المركز أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنات بالقاهرة وأسيوط ودمياط 620,5 بنسبة 95,46% ولأسنان القاهرة 618 بنسبة 95,.8% ولصيدلة بنات القاهرة وأسيوط 611 بنسبة 94% ولهندسة بنات القاهرة 594 بنسبة 91,38% ولتمريض بنات القاهرة 586 بنسبة 90,15%.

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التحرير

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