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متظاهرو دمنهور يرفعون صور أوباما ملتحيا.. والسيسي تاج على رؤوهم

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متظاهرو دمنهور يرفعون صور أوباما ملتحيا.. والسيسي تاج على رؤوهم متظاهرو دمنهور يرفعون صور أوباما ملتحيا.. والسيسي تاج على رؤوهم

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفنى منذ 38 دقيقة

رغم حرارة الجو وشدة الشمس، واصل متظاهرو دمنهور توافدهم على ميدان الساعة بوسط العاصمة، للمشاركة في مليونية "دعم الجيش والشرطة وتفويضهم في مواجهة الإرهاب"، وحماية الأمن القومي المصري، الذي بات مهددا بسبب الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تنفذها الجماعات المتطرفة، في القاهرة وسيناء وعدد من محافظات ، بحثا عن كرسي السلطة.

ورفع المتظاهرون علم مصر وصور الفريق أول عبدالفتاح ، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، وكتبوا عليها "مصر صانعة الأبطال"، ووضع بعض المتظاهرين صور السيسي الملفوفة على شكل تاج على رؤوسهم اعترافا منهم بما فعله الرجل من أجل الوطن، وانحيازه لإرادة الشعب، وتصديه لجماعة الإخوان المسلمين، كما رفع آخرون لافتات مكتوبا عليها "يا خير أجناد الأرض بنفوضكم لحماية الأرض".

ولم ينس متظاهرو دمنهور الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حيث رفعوا صورا له باللحية الكثيفة وكتبوا أسفلها "تسمه الحقيقى بركة الحسين أبوعمامة"، في إشارة إلى رعايته للإرهاب وجماعة الإخوان والجماعات المتطرفة والإرهابية.

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