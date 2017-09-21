أهالي قرية الحداد يروون تفاصيل «ليلة الدم» بسبب قطعة أرض (صور)

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كشف أهالي عزبة سري بقرية الحداد في محافظة الغربية، عن ملابسات مقتل شاب وإصابة 5 آخرين؛ إثر تعدي مجموعة من البلطجية على أهالي المنطقة منذ يومين.

يقول علي محمود بركات، مصاب بطعنة، إن خلافا نشب بين أسرته وشخص مقيم بقرية برما التابعة لمركز طنطا؛ بسبب رغبة الأخير في الاستيلاء على أراضٍ بقريتهم بوضع اليد.

يضيف: "إحنا 3 شباب وماعندناش أرض نبني عليها غير حتة أرض لا تصل قيراط، وكل شوية بيهددنا، لحد ما جاب بلطجية"، مؤكدا: "موتوا أخويا قدام عيني".

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شهود عيان من أهالي القرية أكدوا أنهم فوجئوا بـ5 سيارات، ترجل منها 21 شخصا يحملون أسلحة بيضاء، علاوة على اصطحابهم مجموعة من الكلاب.





كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من النقيب محمد تعلب، رئيس نقطة مستشفى طنطا الجامعي، بمقتل "عبد الله.م"، 29 سنة، نتيجة إصابته بطعنة نافذة بالصدر، وإصابة 5 آخرين.

وتمكن العقيد وليد الصواف، مفتش مباحث المديرية، والمقدم أحمد خيري جعيصة، من ضبط 6 متهمين، أمرت نيابة مركز بسيون بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.