أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أهالي قرية الحداد يروون تفاصيل «ليلة الدم» بسبب قطعة أرض (صور)

Google+ Print
أهالي قرية الحداد يروون تفاصيل «ليلة الدم» بسبب قطعة أرض (صور) أهالي قرية الحداد يروون تفاصيل «ليلة الدم» بسبب قطعة أرض (صور)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف أهالي عزبة سري بقرية الحداد في محافظة الغربية، عن ملابسات مقتل شاب وإصابة 5 آخرين؛ إثر تعدي مجموعة من البلطجية على أهالي المنطقة منذ يومين.

يقول علي محمود بركات، مصاب بطعنة، إن خلافا نشب بين أسرته وشخص مقيم بقرية برما التابعة لمركز طنطا؛ بسبب رغبة الأخير في الاستيلاء على أراضٍ بقريتهم بوضع اليد.

1

يضيف: "إحنا 3 شباب وماعندناش أرض نبني عليها غير حتة أرض لا تصل قيراط، وكل شوية بيهددنا، لحد ما جاب بلطجية"، مؤكدا: "موتوا أخويا قدام عيني".

شاهد أيضا

شهود عيان من أهالي القرية أكدوا أنهم فوجئوا بـ5 سيارات، ترجل منها 21 شخصا يحملون أسلحة بيضاء، علاوة على اصطحابهم مجموعة من الكلاب.

3
 

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من النقيب محمد تعلب، رئيس نقطة مستشفى طنطا الجامعي، بمقتل "عبد الله.م"، 29 سنة، نتيجة إصابته بطعنة نافذة بالصدر، وإصابة 5 آخرين.

وتمكن العقيد وليد الصواف، مفتش مباحث المديرية، والمقدم أحمد خيري جعيصة، من ضبط 6 متهمين، أمرت نيابة مركز بسيون بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي

رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي