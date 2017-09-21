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بعد اعتدائه جنسيا على قاصر.. مصرع سائق غرقا في أطفيح

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مصراوي Masrawy

بعد اعتدائه جنسيا على قاصر.. مصرع سائق غرقا في أطفيح

11:39 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

بعد اعتدائه جنسيا على قاصر.. مصرع سائق غرقا في أطفيح

تعبيرية

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ملابسات العثور على جثة سائق بالقرب من معدية الصالحية بنهر النيل بمركز أطفيح.

التحريات توصلت إلى أن الجثة لسائق يُدعى، "إ.ب"، 39 سنة، مقيم بكفر قنديل، وأنه تعدى جنسيًا على فتاة قاصر من عائلته وتدعى "ش"، 16 سنة.

كما تبين أنه أثناء تواجد السائق على مقهى بالقرية، حاول 3 من أولاد عمومة الفتاة التعدي عليه بالضرب؛ انتقاما منه، لكنه لاذ بالهرب، وقفز في نهر النيل خوفا من بطشهم، مما أدى إلى غرقه.

ونجح ضباط المباحث في ضبط أحد المتهمين ويدعى "شحات.ع"، 30 سنة، موظف بالتربية والتعليم، الذي أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "عصام.س"، 33 سنة، مالك مصنع طوب، و"رزق.أ"، 32 سنة، عامل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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