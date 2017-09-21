نائب رئيس جامعة جنوب الوادي: استقبلنا 1000 طالب وافد من الدول العربية
نائب رئيس جامعة جنوب الوادي: استقبلنا 1000 طالب وافد من الدول العربية
11:48 ص الخميس 21 سبتمبر 2017
الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس جامعة جنوب
قنا - عبدالرحمن القرشي:
قال الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الطلاب، إن عدد الطلاب الوافدين من الدول العربية للدراسة بكليات الجامعة المختلفة، تجاوز 1000 طالب من مختلف الجنسيات العربية للعام الدراسي الجديد 2017 -2018.
وأضاف بدران في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الجامعة حصلت هذا العام على مرتبة متقدمة في تصنيف التايمز البريطاني، ضمن أفضل 800 جامعة على مستوى العالم ؛ والذي يعتمد الاختيار به على معايير تطور التعليم والبحث العلمي والنظرة الدولية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"قومي المرأة" في قنا يحتفل باليوم العالمي للسلام بحضور المحافظ
-
بالصور.. طلاب من جامعة جنوب الوادي يزورون مرضى السرطان بالأقصر
-
جامعة جنوب الوادي تستهل العام الدراسي الجديد بتحية العلَم
-
تأجيل النظر في قضية تهريب قطع أثرية عبر ميناء دمياط لـ13 نوفمبر
إعلان
إعلان