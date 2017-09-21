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نائب رئيس جامعة جنوب الوادي: استقبلنا 1000 طالب وافد من الدول العربية

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مصراوي Masrawy

نائب رئيس جامعة جنوب الوادي: استقبلنا 1000 طالب وافد من الدول العربية

11:48 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

نائب رئيس جامعة جنوب الوادي: استقبلنا 1000 طالب وافد من الدول العربية

الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس جامعة جنوب

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قال الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الطلاب، إن عدد الطلاب الوافدين من الدول العربية للدراسة بكليات الجامعة المختلفة، تجاوز 1000 طالب من مختلف الجنسيات العربية للعام الدراسي الجديد 2017 -2018.

وأضاف بدران في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الجامعة حصلت هذا العام على مرتبة متقدمة في تصنيف التايمز البريطاني، ضمن أفضل 800 جامعة على مستوى العالم ؛ والذي يعتمد الاختيار به على معايير تطور التعليم والبحث العلمي والنظرة الدولية.

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مصراوي Masrawy

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