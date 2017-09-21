أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. "قومي المرأة" بالبحيرة يحتفل اليوم العالمي للسلام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. "قومي المرأة" بالبحيرة يحتفل اليوم العالمي للسلام

11:42 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

  • عرض 3 صورة

    73a2dd0591.jpg

  • عرض 3 صورة

    34ee8acb6b.jpg

  • عرض 3 صورة

    45003352af.jpg

إعادة الألبوم

رصف طريق

الألبوم التالى

رصف طريق "عزبة قاسم أمين" ليصل الغربية بالمنوفية

البحيرة – أحمد نصرة:

نظم المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، اليوم الخميس، مؤتمر "المرأة صانعة السلام.. معا ضد التطرف والارهاب" بقاعة وجيه أباظة بنادي ألعاب دمنهور احتفالا باليوم العالمي للسلام.

حضر المؤتمر الدكتورة مفيدة عبدالخالق – عميدة كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، واللواء يحيى اللقاني– المدير التنفيذي لنادي حرس الحدود، والشيخ عبدالعليم هلال - ممثلا عن الأزهر الشريف، ونيافة القمص يوئيل صبحي - ممثلا عن الكنيسة وعدد كبير من أساتذة وطلاب الجامعة وممثلى الجمعيات الأهلية.

وقالت المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، إن المؤتمر تناول 4 محاور تتمثل في ترسيخ دور المرأة المصرية في معالجه الآثار الناجمة عن الأحداث الإرهابية، واستعادة التوازن الوطني وتوفير متطلبات دعم المرأة في مكافحة الإرهاب، وتكريس دور المرأة في ترسيخ ثقافه السلام ومحاربة التطرف والقضاء على الإرهاب، والتأكيد على روح الإخاء بين أبناء الوطن ونبذ خطابات الكراهية ورفض الآخر.

في نهاية المؤتمر تم إصدار بيان حول أهمية ورسالة المرأة للسلام تم ترجمتها الى الخمس لغات الرئيسية وتوزيعها في أروقة جميع المحافل الدولي، كما افتتح على هامش المؤتمر معرض لوحات فنية للمدارس الحكومية بمراحل التعليم المختلفة عن السلام ومناهضة التطرف والإرهاب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "قومي المرأة" في قنا يحتفل باليوم العالمي للسلام بحضور المحافظ

    أخبار

  • "قومي المرأة" في قنا يحتفل باليوم العالمي للسلام بحضور المحافظ

    أخبار

  • بالصور.. قناة السويس تشهد احتفالية "قومي المرأة" باليوم العالمي للسلام

    أخبار

  • بالصور.. انطلاق فعاليات مؤتمر "المرأة صانعة السلام" من قناة السويس

    أخبار

إعلان

7e368ba022.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج

بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج

محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات

محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات

بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي

بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي