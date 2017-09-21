بالصور.. "قومي المرأة" بالبحيرة يحتفل اليوم العالمي للسلام

البحيرة – أحمد نصرة:

نظم المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، اليوم الخميس، مؤتمر "المرأة صانعة السلام.. معا ضد التطرف والارهاب" بقاعة وجيه أباظة بنادي ألعاب دمنهور احتفالا باليوم العالمي للسلام.

حضر المؤتمر الدكتورة مفيدة عبدالخالق – عميدة كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، واللواء يحيى اللقاني– المدير التنفيذي لنادي حرس الحدود، والشيخ عبدالعليم هلال - ممثلا عن الأزهر الشريف، ونيافة القمص يوئيل صبحي - ممثلا عن الكنيسة وعدد كبير من أساتذة وطلاب الجامعة وممثلى الجمعيات الأهلية.

وقالت المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، إن المؤتمر تناول 4 محاور تتمثل في ترسيخ دور المرأة المصرية في معالجه الآثار الناجمة عن الأحداث الإرهابية، واستعادة التوازن الوطني وتوفير متطلبات دعم المرأة في مكافحة الإرهاب، وتكريس دور المرأة في ترسيخ ثقافه السلام ومحاربة التطرف والقضاء على الإرهاب، والتأكيد على روح الإخاء بين أبناء الوطن ونبذ خطابات الكراهية ورفض الآخر.

في نهاية المؤتمر تم إصدار بيان حول أهمية ورسالة المرأة للسلام تم ترجمتها الى الخمس لغات الرئيسية وتوزيعها في أروقة جميع المحافل الدولي، كما افتتح على هامش المؤتمر معرض لوحات فنية للمدارس الحكومية بمراحل التعليم المختلفة عن السلام ومناهضة التطرف والإرهاب.